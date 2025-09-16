پخش زنده
امروز: -
هواشناسی کرمان درباره افزایش ابر، رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظهای از چهارشنبه تا پایان هفته جاری هشدار سطح زرد داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در هشدار سطح زرد شماره ۳۲ هواشناسی کرمان آمده است: از چهارشنبه تا جمعه هفته جاری با تداوم ناپایداریهای جوی افزایش ابر، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندبادهای لحظهای ، در ارتفاعات جنوبی و مرکزی و مناطق جنوب غربی استان پیش بینی می شود.
علاوه بر بارش رگباری؛ وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش دید افقی نیز از پیامدهای ناپایداری جوی در استان کرمان خواهد بود.
براساس این اخطاریه با توجه به نوع و میزان بارشها آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانههای فصلی، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها در مناطق مذکور محتمل است.
پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی، پرهیز از چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانهها و نواحی مرتفع و اطمینان از استحکام سازههای موقت از توصیههای اداره کل هواشناسی در این وضع جوی است.
اداره کل هواشناسی کرمان (یکشنبه) در اخطاریه جوی شماره ۳۱ درباره وقوع سیلاب در مناطق جنوبی و مرکزی و مناطق جنوب غربی استان تا اواخر وقت (سهشنبه) هشدار سطح نارنجی صادر کرده بود.