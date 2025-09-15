در این آئین با حضور علیرضا کیخا، معاون امور استانهای صداوسیمای جمهوری اسلامی، با قدردانی از خدمات علی مرادی، مجاهد بنی عامریان به عنوان مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در کردستان در این مراسم با بیان اینکه این استان، مهد هنرمندان تاثیرگذار در سطح ملی و بین‌المللی است، افزود: تمامی تغییر و تحولات باید به سمت حرکت رو به جلو باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با اشاره به مرجعیت رسانه ملی در جنگ تحمیلی 12 روزه، خواستار حرکت صداوسیما به سمت برمی سازی برنامه های مناسبتی همراه با پویایی شد.

امام جمعه سنندج هم اظهار کرد: صداوسیما مرکز و رسانه ملی که با عموم جامعه سرو کار دارد و می تواند مرجعی برای همه باشد.

ماموستا رستمی با بیان اینکه رسانه ملی بهترین مبلغ در همه عرصه‌هاست، افزود: خبرنگاران و رسانه‌ها، سرمایه‌های گرانبهایی در عرصه بین‌المللی هستند که کار تبلیغی پیامبران را به ارث برده‌اند.

علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گفت: در انعکاس ظرفیت‌های استان‌ها از جمله کردستان در رسانه ملی کوتاهی شده و بنا بر این است که توانمندی‌های مناطق مختلف کشور به صورت عادلانه منعکس شود.

استاندار کردستان نیز خواست تا از ظرفیت هنرمندان این استان برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و جذب مخاطب در رسانه ملی استفاده بیشتری شود

لهونی ادامه داد: صداوسیما به عنوان یکی از ارکان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در جامعه و پل ارتباطی بین مردم و دولت برای تقویت انسجام ملی است که این نقش در دفاع مقدس 121 روزه به خوبی نمایان شد.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ضریب نفوذ و اعتماد مردم به رسانه در دفاع مقدس ۱۲ روزه بیش از پیش خود را نشان داد که دلیل آن روایت توام با صداقت بود.

شیخی‌زاده افزود: مردم علاقمند به دیدن و شنیدن روایت و اخبار درست از رسانه ملی هستند و اگر بر خلاف آن عمل شود، رسانه به حاشیه می رود.

وی صداوسیما را یک مجموعه فرابخشی دانست که مسیر را روشن می‌کند و گفت: نقش رسانه به عنوان یک مجموعه همراه و بازگو کننده مشکلات و ارائه گر راه‌حل به مدیران، بسیار تعیین کننده است.

علی مرادی مدیرکل سابق صداوسیمای مرکز کردستان نیز ، اچ دی سازی شبکه استانی، کسب رتبه های نخست در صدا و جذب مخاطب و تقویت زیرساختهای تولید و پخش برنامه را از جمله اقدامات دوران مدیرتی خود در این مرکز دانست.

مجاهد بنی عامریان، مدیرکل صداوسیمای مرکز کردستان هم اظهار کرد: کردستان سرزمین فرهنگ وهنر و مجاهدتهای خاموش است که سرآمد وحدت و انسجام به شمار می رود.