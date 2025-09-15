به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیرین، تعداد ۵۶۵ بسته لوازم‌تحریر به ارزش ۹ میلیارد ریال تهیه و بین دانش‌آموزان تحت حمایت توزیع شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنکابن گفت: رزمایش کمک مومنان در قالب اهدای بسته‌های لوازم التحریر به تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان برگزار شد.

خانم کرمی افزود: این اقدام در راستای حمایت تحصیلی از خانواده‌های نیازمند و کمک به ارتقای کیفیت آموزش دانش‌آموزان انجام شده است.

وی اضافه کرد: هدف از این توزیع، حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند، کاهش دغدغه‌های مالی خانواده‌ها و فراهم کردن امکانات لازم برای ارتقای کیفیت آموزش و تحصیل آنان است.