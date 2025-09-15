معاون وزیر راه و شهرسازی ساعاتی قبل از روند اجرای طرح آزادراه شازند به بروجرد که قسمتی از آزادراه ملی «دریا به دریا» است، بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید گفت: عملیات اجرایی این طرح حدود دو تا سه ماه قبل شروع شده و در حال حاضر بیش از ۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در محل فعال هستند که معادل ۳۰ درصد ظرفیت تجهیز کارگاه به حساب می‌آید.

بازوند افزود: یکی از قطعات این طرح به طول ۱۵ کیلومتر، اعتباری بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان احتیاج دارد و در مجموع کل مسیر ۶۷ کیلومتری، با تخمین اولیه ۱۴ هزار میلیارد تومان تعریف شده است که بعد از به روز رسانی، ارزش آن به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این طرح یکی از طرح‌های سنگین و حیاتی کشور به حساب می‌آید و تکمیل آن زمان‌بر است؛ اما جای نگرانی در روند اجرایی این طرح وجود ندارد و طبق بازدید امروز اجرای این طرح در حال پیشرفت است.

بازوند خاطرنشان کرد: افتتاح این مسیر علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای، ارتباط مرکز کشور را با استان خوزستان تسهیل خواهد کرد.