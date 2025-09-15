به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات کشوری پرشین کیوکوشین بانوان با حضور ۷۱۷ ورزشکار از استان‌های همدان، فارس، تهران، آذربایجان شرقی، مرکزی، سمنان، لرستان، کردستان، هرمزگان، خراسان رضوی و مازندران برگزار شد.

این رقابت‌ها در بخش‌های کاتا انفرادی، کاتا تیمی، کومیته و هنر‌های فردی رزمی و در رده‌های سنی خردسالان تا پیشکسوتان پیگیری شد.

بیشتربدانیم:

کیوکوشین یکی از مهم‌ترین سبک‌های کاراته آزاد است.

تأکید این سبک روی مبارزه واقعی در فاصله نزدیک و بدون عقب‌نشینی است. در سبک کیوکوشین برای کاستن مقاومت حریف از اصابت ضربات به‌طور متوالی و با حداکثر قدرت استفاده می‌شود. با این حال در سبک کیوکوشین تکیه اصلی بر حفظ سلامتی توأم جسمی و روحی است.