سرپرست معاونت میراث فرهنگی تاکید کرد: نشت آب در کاروانسرای گنجعلیخان شهر کرمان صحت ندارد و هیچ نشانهای از آن دیده نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به طرح ادعاها در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره نشت آب مصرفشده در مغازه فالودهفروشی در کاروانسرای گنجعلیخان توضیح داد: حدود یک ماه پیش اولینبار ادعای نشت آب در کاروانسرای گنجعلیخان مطرح شد و در پی این نگرانی، کارشناسان میراث فرهنگی هیچ اثری از نشت آب و آسیب به این بنای جهانی مشاهده نکردند.
فرناز فرهیمقدم افزود: با طرح مجدد این ادعاها در رسانهها، برای اطمینان خاطر بار دیگر موضوع از طریق کارشناسان بررسی شد که خوشبختانه این بار هم هیچ نشانهای از نشت آب دیده نشد.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان کرمان از همه علاقهمندان و دوستداران میراث فرهنگی خواست اخبار ، اطلاعات غیرکارشناسی و غیرموثق به ویژه درباره بناهای با ارزش جهانی را به افکار عمومی ارائه نکنند.
وی تاکید کرد: نشت آب در کاروانسرای گنجعلیخان صحت ندارد، اما اینکه این ادعاها از سوی چه کسی و با چه اهدافی و اغراضی در حال مطرح شدن بوده، در حال پیگیری است.
کاروانسرای گنجعلیخان کرمان به همراه کاروانسرای چاهکوران راور در قالب پرونده کاروانسراهای ایران - ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ - در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به عنوان بیست و هفتمین میراث فرهنگی ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند.