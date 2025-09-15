رییس سازمان حفاظت محیط زیست با استقبال از گردشگری سبز، اعلام کرد که حفظ زیستگاه حیوانات خط قرمز غیرقابل‌عبور این سازمان است و هرگونه فعالیتی که به محیط زیست آسیب برساند، با جدیت مقابله خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تاکید کرد که رویکرد سازمان به محیط زیست، نگاه صرفاً حفاظتی نیست بلکه حفاظت مشارکتی با محوریت حفظ معیشت جوامع محلی در اولویت قرار دارد.



وی افزود:از گردشگری سبز استقبال می‌کنیم، اما خطوط قرمز ما به ویژه حفظ زیستگاه حیوانات، قابل عبور نیست.

انصاری با اشاره به شکنندگی بالای محیط زیست کشور در پی خشکسالی و تغییرات اقلیمی، گفت:افزایش دمای منطقه غرب آسیا ۱.۸ درجه سانتی‌گراد است که بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و این موضوع آسیب‌پذیری محیط زیست ما را دوچندان کرده است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مسئول مدیریت ۱۲ درصد از عرصه‌های طبیعی کشور شامل ۳۲۷ منطقه حفاظت شده و ۲۲۶ تالاب ثبت شده است که زیستگاه گونه‌های متنوع جانوری و گیاهی هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت آموزش و مدیریت درست گردشگری، گفت: گردشگری پایدار و طبیعت‌گردی مسئولانه نیازمند آموزش جوامع محلی و گردشگران است و رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی، از جمله محدودیت‌ها در مناطق حساس، باید به طور جدی دنبال شود.» او همچنین از آمادگی سازمان برای همکاری در توسعه گردشگری پایدار در پارک ملی گلستان و تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با خطرات فرونشست زمین خبر داد.



