همزمان با هفته وقف، ۵۱۰ بسته مهر تحصیلی از محل عواید موقوفات در شهرستان بهشهر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش مهر تحصیلی همزمان با هفته وقف و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، معاون فرماندار، شهردار و جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان بهشهر در آستان مقدس امامزاده یوسف (ع) برگزار شد.

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در این مراسم با اشاره به اهمیت فرهنگ وقف گفت: واقف هیچ‌گاه نمی‌میرد، بلکه نام و یادش همواره زنده می‌ماند.

وی افزود: در هفته وقف امسال و روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی، حدود ۳ هزار بسته تحصیلی از محل عواید موقوفات در سطح استان بین دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

مهدی نعمت‌اللهی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهشهر نیز در این مراسم اعلام کرد: ۵۱۰ بسته تحصیلی شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی و سایر اقلام آموزشی، از محل عوائد موقوفات مرحوم میرزا مهدی اشرفی و مرحوم یوسفی دماوندی تهیه و بین دانش‌آموزان نیازمند شهرستان توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌ها با همکاری مراکز افق بقاع متبرکه، کمیته امداد و بهزیستی و در راستای اجرای امینانه نیات واقفین در اختیار خانواده‌های کم‌برخوردار قرار گرفتند.