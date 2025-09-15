اجرای پویش “سلامت علوی” در تاکستان
طرح شهید رئیسی با عنوان پویش سلامت علوی، اینبار در تاکستان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، پویش “سلامت علوی” که با نام و یاد “شهید جمهور، آیتالله رئیسی” مزین شده است، این بار در شهرستان تاکستان، موجی از امید و لبخند سلامت را به ارمغان آورد.
این طرح جهادی با هدف خدمترسانی رایگان به مناطق کمبرخوردار و با تمرکز بر خدمات دندانپزشکی، سه روز متوالی در ۱۲ روستای این شهرستان به اجرا درآمد.
این پویش خیرخواهانه، حاصل تلاش مشترک بنیاد علوی، سپاه ناحیه امام علی تاکستان و همکاری صمیمانه ۳۰ دندانپزشک از گروه جهادی شهید قوطاسلو بود که با روحیهای ایثارگرانه، بخشی از نیازهای بهداشتی و درمانی مردم را پوشش دادند.
در جریان این حرکت انساندوستانه، بیش از ۴۲۰ نفر از ساکنان روستاهای هدف، به صورت کاملاً رایگان ویزیت و درمان شدند.
پویش “سلامت علوی” پس از سه روز خدمترسانی بیوقفه در تاکستان به کار خود پایان داد، اما بنا به اعلام مسئولین، اجرای این طرح ارزشمند و خدمترسان در دیگر نقاط استان نیز ادامه خواهد داشت.