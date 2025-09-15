دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با موافقت کمیته فقهی سازمان بورس، مبنی بر انتشار اولین اوراق منفعت مقید و غیرمقید، زمینه برای مشارکت دارندگان اوراق در فعالیت‌های موضوع انتشار اوراق فراهم می‌شود و این موضوع به توسعه عمق بازار سرمایه ایران کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید پویانمهر، توضیح داد: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، با انتشار اولین اوراق منفعت از نوع «مقید و غیرمقید» برای شرکت قطب پتروشیمی لاوان موافقت کرد. این مصوبه مسیری برای تأمین مالی شرکت‌هایی است که مالک منافع هستند و قصد دارند از محل آن تأمین مالی کنند.

به گفته مجید پویانمهر، با موافقت کمیته فقهی سازمان بورس، مبنی بر انتشار اولین اوراق منفعت مقید و غیرمقید، اوراق منفعت قطب پتروشیمی لاوان به دو بخش «مقید» و «غیرمقید» تقسیم شده است. در بخش مقید که ۹۰ درصد از حجم اوراق را شامل می‌شود، در طول دوره سود علی‌الحساب سالانه ۲۳ درصد و قابل پرداخت در بازه‌های سه‌ماهه تعیین شده است. در سررسید ۳ ساله، اگر منافع تحقق‌یافته بیش از ۱۱۰ درصد سود علی‌الحساب و ارزش اسمی باشد، مازاد آن به عنوان حق‌الوکاله به بانی (پتروشیمی لاوان) تعلق می‌گیرد.

او افزود: هم‌چنین، این شرکت متعهد شده است که در صورت تحقق منافع کمتر از سود علی‌الحساب و ارزش اسمی، کسری را از منابع خود جبران کند. در بخش غیرمقید که ۱۰ درصد از حجم اوراق را تشکیل می‌دهد، نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد سالانه است. در این بخش، بانی تعهدی برای پرداخت مبلغ اسمی اوراق در سررسید ندارد و تسویه نهایی بر اساس منافع تحقق‌یافته انجام می‌شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: نوآوری این ورقه منفعت در بخش غیرمقید اوراق است که بر مبنای آن، برای اولین بار در بازار سرمایه ایران اوراق منفعت به گونه ای طراحی شد که دارنده ورقه در کسب و کار موضوع انتشار اوراق به صورت بیشتری درگیر می‌شود و از محل سرمایه‌گذاری خود بسته به شرایط بازار موضوع اوراق منفعت، ممکن است بیشتر از سود متعارف اوراق تأمین مالی کسب کند یا نسبت به سایر اوراق تأمین مالی عایدی کم‌تری داشته باشد.