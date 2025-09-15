پخش زنده
یک قرآن کریم توسط رهبر انقلاب با دستخط ایشان به مرکز فرهنگی دفاع مقدس جوین اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول مرکز فرهنگی دفاع مقدس جوین و برادر سردار شهید مدافع حرم، حسنعلی شمسآبادی، گفت: وصیت برادرم پیش از اعزام به سوریه، تشکیل مرکزی فرهنگی برای یادآوری رشادتها و فرهنگ دفاع مقدس در جوین بود. منزل پدری شهید در سال ۹۳ و پیش از ساخت کتابخانههای عمومی، تنها کتابخانه عمومی و مردمی شهرستان بود. اما پس از احداث کتابخانههای جدید، ایشان پیشنهاد کردند این کتابخانه به مرکز دفاع مقدس تبدیل شود.
محمدعلی شمسآبادی افزود: پس از شهادت سردار شمسآبادی، این پیشنهاد اجرایی و موزه دفاع مقدس جوین راهاندازی شد. در دیدار خصوصی با خانواده شهدا، مقام معظم رهبری از فعالیتهای مرکز تقدیر کردند و با اهدای قرآن کریمی که در صفحه اول آن با دستخط خود این مرکز را مشمول لطف قرار دادهاند، از ما حمایت نمودند. این قرآن هماکنون در موزه نگهداری میشود.
وی ادامه داد: بازدیدهای بسیاری از مراکز مختلف بسیج، آموزش و پرورش و سایر نهادها از شهرستان جوین و شهرستانهای اطراف از این مرکز انجام شده است. این مرکز اولین و تنها موزه دفاع مقدس در سطح شهرستانهای استان خراسان رضوی است، در حالی که غالب موزههای دفاع مقدس فقط در مراکز استانها قرار دارند.
مسئول مرکز فرهنگی دفاع مقدس جوین گفت: آثار و یادگاریهای شهدای شهرستانهای جوین، جغتای، سبزوار و مشهد توسط خانوادههایشان به این مرکز اهدا شده و اکنون در موزه نگهداری میشود.
وی افزود: در کنار فعالیتهای موزه، این مرکز در حوزه نشر آثار شهدا نیز فعال است و تا کنون ۱۲ جلد کتاب با موضوع زندگینامه شهدا تدوین، چاپ و منتشر کردهایم.
وی ادامه داد: هدف ما حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه برای نسل جوان است و امیدواریم با تداوم حمایتها، بتوانیم فعالیتهای فرهنگی بیشتری در این زمینه انجام دهیم.