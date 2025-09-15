در معاملات روز دوشنبه، قیمت جهانی طلا در نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود باقی ماند و قیمت نفت نیز تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی با رشد همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهای هر اونس طلای تحویل فوری بدون تغییر در سطح ۳۶۳۶ دلار و ۷۳ سنت ایستاد. همچنین طلای آتی دسامبر با کاهش ۰.۲ درصدی، به ۳۶۷۳ دلار و ۶۰ سنت رسید. رشد ۰.۱ درصدی شاخص دلار آمریکا نیز قیمت طلا را برای خریداران غیردلاری افزایش داد.

ثبات قیمت طلا در حالی رقم خورد که بازار‌ها منتظر تصمیم فدرال رزرو آمریکا در نشست این هفته هستند؛ گمانه‌زنی‌ها حاکی از احتمال کاهش نرخ بهره است.

در بازار سایر فلزات گران‌بها: نقره بدون تغییر در ۴۲ دلار و ۱۸ سنت ماند و پلاتین با ۰.۸ درصد افزایش به ۱۴۰۲ دلار و ۲۵ سنت رسید. همچنین پالادیوم با افت ۰.۳ درصدی به ۱۱۹۳ دلار و ۷۵ سنت کاهش یافت.

در همین حال، قیمت نفت نیز با افزایش همراه شد. بهای نفت برنت با رشد ۴۷ سنتی (۰.۷ درصد)، به ۶۷ دلار و ۴۶ سنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت با رشد ۴۸ سنتی (۰.۸ درصد)، به ۶۳ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید.

دلیل این رشد، حملات پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، از جمله پایانه صادرات نفت پریمورسک و پالایشگاه کیریشینفتئورگسینتز بود؛ حملاتی که نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را افزایش داده است.

به گفته تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان، این حملات «نشان‌دهنده تمایل فزاینده برای اختلال در بازار جهانی نفت» هستند. پریمورسک ظرفیت صادرات روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت را دارد و از بنادر کلیدی غرب روسیه محسوب می‌شود.

در کنار این تحولات، توجه سرمایه‌گذاران به مذاکرات تجاری آمریکا و چین در مادرید نیز جلب شده است. این گفت‌و‌گو‌ها در سایه تنش‌ها بر سر خرید نفت روسیه توسط چین و فشار واشنگتن برای اعمال تعرفه بر کالا‌های چینی برگزار می‌شود.