احمد مشایخی گفت: تا کنون ۳۲۰ هزار هکتار از اراضی غیرملی در استان بوشهر تثیبت شدهاند که پیگیر صدور اسناد کشاورزی آنها هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، مدیر امور اراضی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: یکی از اهداف و وظایف مدیریت امور اراضی، رفع تداخلات اراضی است که تا کنون ۳۲۰ هزار هکتار اراضی غیرملی در استان بوشهر تثبیت شدهاند و پیگیر صدور اسناد کشاورزی آنها هستیم.
احمد مشایخی افزود: از سال ۱۴۰۲ سامانه «سحاک» راهاندازی شد که سازمان ثبت اسناد و املاک، استعلام برای صدور اسناد کشاورزی را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها میفرستد؛ از آن زمان تا کنون ۶ هزار و ۲۲۲ مورد موافقت با صدور اسناد کشاورزی داشتهایم.
او اضافه کرد: در شش ماه اول امسال نیز نزدیک به هزار و ۱۴۵ مورد صدور اسناد کشاورزی را داشتهایم که مساحت آنها دو هزار و ۸۹۸ هکتار بوده است.
مدیر امور اراضی استان بوشهر با اشاره به اینکه حفاظت و حراست از این اراضی کشاورزی از وظایف ما است، بیان کرد: هنگامی که این اسناد صادر شد، بر پایه «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» باید از خرد شدن و تفکیک اراضی جلوگیری کنیم و با تجمیع مدیریت یکپارچه، سطح بهرهوری از زمینهای کشاورزی را بالا ببریم تا کشاورزی استان اقتصادیتر شود.