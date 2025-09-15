به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی برلزوم نقش آفرینی طلاب علوم دینی در عرصه‌های انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و نهایت تمدن اسلامی باید دنبال شود.

نشست شورای حوزه علمیه استان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی برگزار شد.

دراین نشست حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به اینکه پیامبر ما در همه زمینه‌ها الگو و سرمشق مسلمانان بوده است گفت: پیامبر (ص) نماد تلاش بی‌وقفه برای هدایت بشریت بود

وی افزود: ضروری است طلاب که نسل تمدن ساز امروز هستند با تأسی به سیره نبوی نقش مهم خودرا در جامعه به درستی ایفا کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی گفت: حوزه‌های علمیّه، از خاستگاه‌های انقلاب هستند و طلاب باید در تبیین حقایق دینی و روشنگری در عرصه‌های مختلف نقشی اساسی دارند.