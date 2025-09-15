طبق اطلاعات و داده‌های مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، بازده ۸ ابزار‌های سرمایه‌گذاری بورس مثبت بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، داده‌های مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، بعد از ارز دیجیتال با ۴.۷۵ درصد بازده، «صندوق‌های سهامی»، «بازار سهام» و «صندوق‌های اهرمی» به ترتیب با مثبت «۴.۲»، «۳.۹» و «۳.۱» بازده موزون هفتگی همراه بوده‌اند.

بر اساس داده‌های این مرکز، سایر ابزار‌های سرمایه‌گذاری بورس، شامل: صندوق در صندوق‌ها، صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (طلا)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط، صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، از سرمایه‌گذاران در بازار سکه بازده بیش‌تری کسب کردند.

هم‌چنین اطلاعات به دست آمده از اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که؛ در هفته گذشته میانگین زیان سرمایه‌گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (زعفران) و بازار دلار به ترتیب منفی «۰.۶» و «۱.۹۸» بود.