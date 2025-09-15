سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نکا از توزیع ۵ تن مرغ منجمد و گرم دولتی در مراکز توزیع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوالقاسم پناهی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: با هدف کنترل قیمتها و دسترسی آسان شهروندان به کالای اساسی، ۳ تن مرغ منجمد با نرخ دولتی و ۲ تن مرغ گرم در فروشگاههای مرکز شهر در شهرستان توزیع شد.
او افزود: این اقدام به صورت هماهنگ در سطح استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته و هدف آن تأمین بخشی از نیازهای پروتئینی مردم منطقه با قیمت مناسب است.
پناهی گفت: توزیع مرغ منجمد و گرم با قیمت مصوب، گامی مهم در جهت کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در بازار به شمار میرود.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نکا در ادامه از تداوم این روند برای ثبات بیشتر بازار خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه و فروش، مراتب را به این مدیریت گزارش دهند.