به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوالقاسم پناهی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: با هدف کنترل قیمت‌ها و دسترسی آسان شهروندان به کالای اساسی، ۳ تن مرغ منجمد با نرخ دولتی و ۲ تن مرغ گرم در فروشگاه‌های مرکز شهر در شهرستان توزیع شد.

او افزود: این اقدام به صورت هماهنگ در سطح استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته و هدف آن تأمین بخشی از نیاز‌های پروتئینی مردم منطقه با قیمت مناسب است.

پناهی گفت: توزیع مرغ منجمد و گرم با قیمت مصوب، گامی مهم در جهت کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار به شمار می‌رود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نکا در ادامه از تداوم این روند برای ثبات بیشتر بازار خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه و فروش، مراتب را به این مدیریت گزارش دهند.