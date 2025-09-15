طرح اصلاح و احیای باغات انگور در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح شامل جایگزینی تدریجی ارقام نامرغوب با ارقام تجاری بازارپسند و توسعه روش داربستی کردن باغات است.

روح‌الله سعیدی افزود:افزایش تراکم کشت، افزایش عملکرد باغات تا حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد، افزایش کیفیت محصول به دلیل بهبود آفتاب‌گیری و امکان مکانیزه کردن، کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان تولید از مزایای کشت داربستی است.

وی همچنین از احداث یک باغ تحقیقاتی در شهرستان کیار به منظور بررسی و انتخاب ارقام مناسب با حدود ۲۰ رقم تجاری و بازارپسند انگور کشت شده خبر داد.

استان چهارمحال و بختیاری دارای حدود ۴ هزارو ۸۰۰ هکتار باغ انگور عمدتاً از رقم عسگری است.