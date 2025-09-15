امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تاثیر هوش مصنوعی بر صنعت نفت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۴- ۱۶:۳۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
یادواره ادبی مردان بی ادعا
یادواره ادبی مردان بی ادعا
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
بومی سازی مودم فیبر نوری
بومی سازی مودم فیبر نوری
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
صنعت سی ان جی
صنعت سی ان جی
۱۴۰۴-۰۶-۲۱
بالا رفتن تب مسافرت همزمان با پایین آمدن دمای هوا
بالا رفتن تب مسافرت همزمان با پایین آمدن دمای هوا
۱۴۰۴-۰۶-۲۳
خبرهای مرتبط

آینده شغل‌ها در گرو هوش مصنوعی و ریاضی

اپراتور هوش مصنوعی کشور در آستانه صدور مجوز

با شروع کار سازمان ملی هوش مصنوعی موازی کاری و اتلاف منابع کاهش می‌یابد

برچسب ها: هوش مصنوعی ، صنعت نفت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 