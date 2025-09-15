کنارگذر شهر رزن و بخشی از کریدور شمال استان همدان، دو طرح نیمه تمام است که بیش از ۱۵سال از آغاز ساخت آن می‌گذرد.

تعیین تکلیف کنارگذر شهر رزن بعد از ۱۵ سال بلاتکلیفی

با حضور نماینده وزیر راه و شهرسازی:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تکمیل نشدن این دو طرح موجب بروز مشکلات متعددی برای مردم این شهرستان شده است.

سیدابوالحسن مصطفوی نماینده مردم شهرستان‌های رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از تکمیل نشدن این دو طرح در زمان تعیین شده، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال این طرح‌ها به بهره برداری برسد.

نماینده وزیر راه و شهرسازی در بازدید از این طرح گفت: کنارگذر رزن تا پایان آبان ماه به بهره‌برداری خواهد رسید و بخشی از کریدور شمال استان همدان هم تا پایان سال تکمیل می‌شود.

عملیات اجرایی کنار گذر شهر رزن به طول ۹ کیلومتر در سال ۸۷ آغاز شده و ۶ کیلومتر از این طرح به بهره‌برداری رسیده است.

۳کیلومتر باقی مانده هم بیش از ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کریدور شمالی استان همدان هم به طول ۸۱ کیلومتر، در سال ۱۳۸۹ با نام ساخت باند جدید اصله-کاج-قروه درگزین-رزن-دمق-اورقین آغاز شد.