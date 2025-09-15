پخش زنده
تیم فناورانه دانشگاه حکیم سبزواری در اولین المپیاد ورزشهای فناورانه دانشجویی موفق به کسب مقام دوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این رقابتها با حضور بیش از ۹۰ تیم از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از شنبه ۲۱ شهریور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد.
علی بنسبردی افزود: در بخش پنل تجهیزات و محصولات ورزشی، صاحبان ۲۴ ایده خلاقانه و کاربردی از دانشگاههای کشور به رقابت پرداختند که در پایان رقابتهای این بخش، تیم دانشگاه صنعتی قم مقام نخست را از آن خود کرد و دانشگاه حکیم سبزواری با ارائه طرح خلاقانه عینک انسداد بینایی در ورزش موفق به کسب رتبه دوم شد و دانشگاه مازندران نیز در جایگاه سوم ایستاد.