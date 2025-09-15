صدای مردم: از اختلال اینترنت تا مطالبات کشاورزان
بسته خبری “صدای مردم” این هفته به مشکلات متعددی از جمله اختلال در اینترنت و تلفن همراه منطقه باغ نشاط، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و نیازهای حملونقل عمومی قزوین در آستانه سال تحصیلی جدید پرداخته است.
یکی از شهروندان منطقه باغ نشاط قزوین با تماس با سامانه ۱۶۲، از اختلال شدید در سرویسدهی تلفن همراه و اینترنت در این منطقه گلایه کرد.
همچنین، یکی از گندمکاران استان از تأخیر در دریافت مطالبات گفته که با گذشت سه ماه از تحویل گندم بذری به جهاد کشاورزی، هنوز موفق به دریافت بهای محصول خود نشده است.
همانند دفعات گذشته، وضعیت نامناسب راههای روستایی همچنان یکی از موضوعات پرتکرار در تماسهای مردمی با سامانه ۱۶۲ بود.
در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها، یکی دیگر از شهروندان قزوینی درخواستی درباره افزایش تعداد اتوبوس ها از سازمان اتوبوسرانی داشت.
سامانه ۱۶۲ روابط عمومی صداوسیمای مرکز قزوین، همچنان آماده دریافت پیامها و دغدغههای شهروندان برای انعکاس به مسئولان و پیگیری مشکلات است.