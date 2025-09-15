پخش زنده
حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و دانشگاه آفاق ارومیه تفاهمنامه همکاری پنج ساله امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و دانشگاه آفاق ارومیه با هدف استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و بهرهمندی متقابل از امکانات و توانمندیهای همدیگر در راستای اعتلای سطح فرهنگی و هنری جامعه مخاطبین تفاهمنامه همکاری پنج ساله امضا کردند.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره بر اهداف، سیاستها و فعالیتهای شاخص حوزه هنری در عرصه فرهنگ و هنر استان آذربایجان غربی؛ «روایت با لهجه بومی» را از برنامههای اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان عنوان و با تاکید بر ساختار چابک و حضور کارشناسان برجسته هنری در حوزه هنری استان توجه دانشگاهها به مقوله فرهنگ و هنر را بسیار مهم ارزیابی کرد.
هادی سعیدی فرد در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متاسفانه تا به امروز استان آذربایجان غربی آنگونه که شایسته است روایت نشده است که در این راستا تاسیس «اندیشکده روایت» و معرفی زیست بوم فرهنگی آذربایجان غربی با نگاهی حرفهای بسیار حائز اهمیت است.
رئیس دانشگاه آفاق ارومیه نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور خود و همکارانش در محیط حوزه هنری آذربایجان غربی اظهار داشت: حوزه هنری سیستمی زود بازده و حساس به نیازهای فرهنگی روز جامعه است در این راستا تشکیل اتاقهای فکر و همکاریهای مستمر حوزه هنری با دانشگاه آفاق ارومیه میتواند در تامین این نیازها تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد.
رسول پیرمحمدی در ادامه سخنان خود افزود: دانشگاه آفاق مکانی جامع محور است که با فعالیتهای علمی و فرهنگی خود همواره در تلاش جهت حل مسائل اجتماعی است که در این میان توجه به دانش بومی و حمایت از نسل امروز جامعه از سیاستهای اصلی این موسسه آموزش عالی است.