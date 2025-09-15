به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ توزیع ۱۸۰۰ بسته لوازم التحریر مددجویان کمیته امداد بابل با حضور آیت الله کازرونی نماینده مقام معظم رهبری در کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شد.

مدیر کل کمیته امداد مازندران در این مراسم گفت: یک‌هزار و ۸۰۰ بسته لوازم التحریر که با کمک خیران تهیه شد در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد بابل توزیع شد.

میثم معافی افزود: ۱۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز و دو هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار دارند که توزیع بیش از ۷۵ درصد لوازم التحریر آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵_ ۱۴۰۴ مربوطه شهرستان‌های استان، توسط ادارات شهرستانی تا قبل از مهرماه انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: ۷۰۰ دانش آموز مستعد مدد جوی مازندران در مدارس غیر دولتی بصورت رایگان تحصیل می‌کنند.

به گفته او، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۹ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت آموزشی پرداخت شد. در سال گذشته نیز ۵۴ میلیارد تومان خدمات آموزشی ارائه شده است.

معافی با بیان اینکه که خدماتی که کمیته امداد به مددجویان تحت پوشش خود ارائه می‌کند چند بعدی است افزود: دولت چهاردهم ۲۹۸ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد پرداخت کرد که از این میزان بیش از ۹ هزار شغل ایجاد شد.

وی گفت: این نهاد در دولت چهاردهم ۸۶۳ میلیارد تومان کمک معیشت مستمری به مددجویان خود در شهر‌های مختلف استان پرداخت کرد و این رویه بدون هیچ توقفی در حال انجام است.

معافی با اشاره به اینکه این نهاد ۱۲۰ نوع خدمت به مددجویان و مراجعان ارائه می‌کند که شامل حوزه‌های معیشت، اشتغال، درمان، مسکن، آموزش و حمایت‌های اجتماعی است افزود در دولت چهاردهم و در سال جاری، ۸۶۳ میلیارد تومان کمک معیشت مستمری به مددجویان مستمری‌بگیر پرداخت و مجموع خدمات ارائه‌شده کمیته امداد استان به مددجویان در این دوره به دو هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان می‌رسد.

معافی با بیان اینکه اشتغال مهم‌ترین رکن توانمندسازی است، گفت: در سال گذشته ۹ هزار و ۲۷۲ خدمت اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، سرپرستان خانوار و ساکنان روستا‌ها ارائه شد که شامل آموزش‌های پایدارسازی و راهبرسازی بود و این خدمات با همکاری بانک‌ها و در قالب تسهیلات کسب‌وکار‌های کوچک انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به اینکه امسال ۱۷۵۰۰ بسته تحصیلی در سراسر استان توزیع شده افزود: در راستای رفع فقر و کمک به شکوفایی دانش آموزان نیازمند تحت حمایت هر سال این نهاد از پیش از شروع سال تحصیلی برای ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری اقدام به برپایی جشن عاطفه‌ها در سراسر کشور می‌کند.

وی با بیان اینکه در مازندران نیز همانند سراسر کشور این جشن برگزار می‌شود افزود: امسال پویش تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان در جشن عاطفه‌ها با شعار ” آینده ساز باشیم ” از ۱۵ مرداد ماه شروع وتا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت.

معافی گفت: همه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در استان برای دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم آماده بوده و مردم نیکوکار و خیرین عزیز می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد #۰۱۱*۸۸۷۷* و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۵۰۵ در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.