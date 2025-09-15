به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ مجتبي نوريان اظهار کرد: ماموران پاسگاه ژان حين کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسي از خودروی توقيفی۳۳۰ قلم البسه فاقد مجوز و قاچاق به ارزش يک ميليارد و ۶۵۰ ميليون ريال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود ادامه داد: در اين رابطه يک نفر دستگير و متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع ذیصلاح شد.

سرهنگ نوريان در پايان خاطر نشان کرد: از شهروندان می خواهيم هر گونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعاليت های مجرمانه را از طريق تماس با تلفن ۱۱۰ به اطلاع پليس دهند.