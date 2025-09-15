به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یکی از دستاورد‌های مهم عملیات محرم آزادسازی ۷۰۰ کیلومترمربع از خاک ایران و ۳۰۰ کیلومتر از خاک عراق بود و موجب شکستن جو حاصل از عدم پیروزی عملیات رمضان شد.

استفاده دشمن از گاز‌های شیمیایی در منطقه عملیاتی باعث شد، مسئولان جنگ به طور جدی برای مقابله با این سلاح در عملیات‌های بعدی تدابیر لازم را اتحاذ کنند.

مرحله اول عملیات محرم

مرحله نخست این عملیات در ساعت ۲۲:۰۸ روز ۱۰ آبان ۱۳۶۱ آغاز شد و نیرو‌های ایرانی توانستند در کمتر از نیم ساعت، شماری از نیرو‌های عراقی را به اسارت در آورند و در محور دیگر نیز نیرو‌های دشمن به استعداد یک تیپ را به محاصره در آوردند و بیشتر آن‌ها را اسیر کردند.

در مرحله اول این عملیات ۵۵۰ کیلومتر مربع از خاک ایران از جمله ارتفاعات مهم منطقه، پل چم سری، حوزه نفتی بیات، نهر عنبر، شهر میمه، موسیان آزاد و جاده عین خوش به دهلران، از زیر دید و تیررس نیرو‌های عراقی خارج شد و شهرک طیب عراق نیز زیر اشراف قوای ایرانی قرار گرفت.

مرحله دوم

مرحله دوم عملیات محرم در ساعت ۲:۳۰ بامداد سه شنبه ۱۱ آبان آغاز شد و نیرو‌های ایرانی محاصره دشمن را کامل کردند.

همچنین ۱۵۰ کیلومتر مربع از زمین‌های اشغال شده آزاد و تعدادی از نیرو‌های عراقی به اسارت درآمدند.

مرحله سوم

این مرحله در ساعت ۲۲:۰۰ روز ۱۵ آبان آغاز شد و هدف آن تصرف همه بلندی‌های غرب حمرین و جاده‌ها و مراکز مهم عملیاتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جاده آسفالته چم سری، شرهانی و زبیدات و جاده شوسه زبیدات – طیب بود.

در این مرحله ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک عراق، شامل: پاسگاه‌های زبیدات، شرهانی و ابوغریب و همچنین تأسیسات نفتی حدود ۳۵ حلقه چاه نفت به تصرف نیرو‌های ایرانی در آمد.

این مرحله که آخرین مرحله عملیات محرم بود در ساعت ۸ صبح روز ۱۶ آبان ۱۳۶۱ پایان یافت.