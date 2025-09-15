به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: پیش

ثبت‌نام‌های حج ۱۴۰۵ از اواسط مهرماه، آغاز می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین نواب از مسئولان حوزه حج و زیارت خواست: درباره هزینه حج آینده و مبلغی که قرار است زائران در پیش ثبت‌نام واریز کنند همچنین هزینه کاروان‌های زوجی، به متقاضیان حج تمتع اطلاع‌رسانی شود.

اکبر رضایی معاون حج و عمره نیز در این نشست، از آماده شدن فرم‌های پیش ثبت‌نام حج ۱۴۰۵ خبر داد.