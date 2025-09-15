پخش زنده
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر گفت: فعالیتهای بشردوستانه زمانی اثرگذار خواهد بود که با مشارکت گسترده و آگاهانه مردم همراه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امروز نشست مشترکی بین نمایندگان سازمان انتقال خون و رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.
محمد جواد عزتی وظیفهخواه در این دیدار با اشاره به ظرفیت بالای همکاری با سازمان انتقال خون افزود: یکی از اولویتهای ما در حوزه داوطلبی، ترویج فرهنگ اهدای خون و کمک به بیماران نیازمند است. این همکاریها میتواند نقش مهمی در تأمین سلامت جامعه ایفا کند.
به گفته وی، تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی رسانهای و آگاهیبخشی فراگیر است تا مردم بدون نگرانی و تشویش در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر برگزاری جشنوارههای ملی و منطقهای را از جمله اهداف برای ایجاد انگیزه و جذب اهداکنندگان برشمرد و اضافه کرد: راهاندازی باشگاه داوطلبان هلال احمر و اختصاص امتیازات ویژه به فعالان این حوزه میتواند زمینهساز حضور مؤثرتر نیروهای مردمی در اهدای خون و مشارکت در انجام فرآیند خونگیری، شود.
وی همچنین به ظرفیت مراسم مذهبی مانند حج و اربعین اشاره کرد و گفت: هر سال تعداد زیادی از نیروهای داوطلب در این مناسبتها به سرزمین وحی و عتبات عالیات اعزام میشوند. شرطگذاری برای ارائه حداقل یک هفته خدمت بشردوستانه در قالب مشارکت در انجام فرآیند خونگیری، پیش از اعزام میتواند به ارتقای مشارکت و خدمترسانی منجر شود.
عزتی وظیفهخواه، با یادآوری اجرای طرح «طبیب دوّار» در مسیر نجف تا کربلا که طی آن پزشکان و پیراپزشکان به امدادرسانی به بیماران پرداختند، افزود: این تجربه موفق نشان میدهد که میتوان از ظرفیت نیروهای جهادی و داوطلبان متخصص در همه استانها به صورت مستمر بهره برد.
وی تأکید کرد: استمرار جذب نیروهای داوطلب، گسترش آموزشها و برنامهریزی هدفمند، پتانسیل بزرگی برای آینده فعالیتهای بشردوستانه در حوزههای مربوط به سازمان انتقال خون ایجاد خواهد کرد.
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با تاکید بر اعزام کاروانهای سلامت جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور به منظور ارائه خدمات به هموطنان، خاطرنشان کرد: در کنار فعالیتهای درمانی و آموزشی، این کاروانها میتوانند نقش مؤثری در فرهنگسازی برای اهدای خون داشته باشند. با استفاده از ظرفیت این کاروانها، هم امکان اطلاعرسانی درباره اهمیت اهدای خون فراهم میشود و هم میتوان افراد داوطلب را برای اهدای خون سازماندهی کرد.
برگزاری پویشهای اهدای خون در ایام مختلف سال
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون اعلام کرد: با برگزاری پویشهای متعدد در طول سال، زمینه برای مشارکت گسترده مردم در اهدای خون فراهم میشود.
شهرام میرزایی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار ذخایر خونی کشور گفت: هر ساله از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر، پویش ویژه نذر اهدای خون برگزار میشود تا هیچ خللی در روند خونرسانی به بیماران به وجود نیاید و علاقهمندان فرصت کافی برای مراجعه داشته باشند.
وی افزود: در دیگر مناسبتهای مذهبی و ملی نیز تیمهای سیار خونگیری به محل برگزاری مراسم اعزام میشوند تا امکان مشارکت مردم در این حرکت انساندوستانه بیش از پیش فراهم شود.
میرزایی با تأکید بر اهمیت همکاری همهجانبه نهادها و دستگاهها خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف ملی در زمینه تأمین خون سالم، نیازمند همافزایی و مشارکت بیشتر تمامیبخشهای جامعه هستیم و همکاری نزدیک با سازمان داوطلبان هلال احمر در این مسیر، میتواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ اهدای خون و افزایش پوشش دسترسی به خدمات خونرسانی داشته باشد.
همکاری سازمانهای داوطلبان و انتقال خون برای افزایش اهدای خون در کشور
معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر هدف از برگزاری این جلسه را هماهنگی برای افزایش تعداد اهداکنندگان خون و بهبود فرآیند خونگیری عنوان کرد و افزود:افرادی که خونگیری انجام میدهند، شامل پزشک، پیراپزشک و پرستار داوطلب هلال احمر میتوانند در این زمینه همکاری کنند تا فرآیند جمعآوری خون گستردهتر و سازمانیافتهتر شود.
سیدامیرحسین میرمحمد صادقی تأکید کرد: حتی افزایش یک درصدی آمار اهدای خون میتواند منابع خون کشور را تکمیل کند.
همچنین مقرر شد از طریق داوطلبان، عملیات رسانهای، ترغیب گروههای مردمی و مشارکت فعالان سلامت، همکاری میان این گروهها تقویت شود تا فرهنگ اهدای خون در سراسر کشور توسعه یابد.
لازم به ذکر است، در این دیدار، طرفین به بررسی زمینههای همکاری و هماهنگیهای آتی پرداختند. همچنین تیمهای تخصصی هر سازمان نیز حضور داشتند تا جزئیات اجرایی برنامهها را بررسی کنند و مسیر همکاری مشترک هموار سازند