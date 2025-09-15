رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از بضرورت تشدید نظارت‌ها و تامین به موقع نهاده‌ها در استان خبر داد.

ضرورت تشدید نظارت‌ها و تامین به موقع نهاده‌ها در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی با اشاره به افزایش تقاضا برای نهاده‌ها به دلیل تفاوت قیمت بین بازار آزاد و دولتی، گفت: باید نظارت‌ها را تشدید و توزیع نهاده‌ها را به صورت میدانی بررسی کرد تا از رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی و جلوگیری از تخلفات اطمینان حاصل شود.

وی با اشاره به اهمیت تامین نهاده‌ها در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید، مقدار نیاز سالانه استان به نهاده‌ها را در خصوص ذرت ۱۰۵ هزار تن، جو ۱۹۴ هزار تن و سویا ۹۴ هزار تن دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت مرغ، خواستار کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌ها و عوامل تولید شد.

وی افزود: میزان موجودی دام سبک در استان یک میلیون و ۸۵۵ هزار و ۲۶ راس، دام سنگین ۱۹۸ هزار و ۵۶۶ راس، جوجه‌ریزی سالانه ۱۶ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۸۶۴ قطعه و تولید گوشت مرغ سالانه ۳۲ هزار تن است.