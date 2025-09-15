به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، آیین تجلیل از پیشکسوتان و فعالان سینمایی استان که بیش از ۳۵ سال عمر خود را جهت خدمت به همشهریان در سینماها سپری کردند در سالن بیستون سینماآزادی کرمانشاه برگزار شد. سرپرست حوزه هنری استان در این مراسم با بیان اینکه وظیفه ذاتی حوزه هنری حمایت از مقوله فرهنگ و هنر است گفت: حقیقتا حضور در این جمع برای بنده بسیار مغتنم است. کیوان ماه ور افزود: بسیار خرسندم پس از سال ها پیشکسوتان سینماهای استان را زیارت کردم ؛ افرادی که با آنها خاطره داریم و چقدر خوب که این اقدام پس از سال ها از سوی امور سینمای حوزه هنری صورت گرفت. وی گفت: از ابتدای حضور در حوزه هنری پروژه ساخت سینما پیروزی را با جدیت پیگیری کرده و امیدوارم ظرف ماه های آینده کلنگ احداث آن به زمین بخورد. در ادامه مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان نیز ضمن عرض خیرمقدم به کارکنان و فعالان حاضر در جلسه گفت: عزیزانی که در این محفل با صفا و صمیمی حضور دارند با سپیدکردن موی خود ؛ بهترین سالیان عمر خود را در سینما سپری کردند و تجلیل از این عزیزان کمترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. محمدجواد کنجوری افزود: هدف ما دعوت و حضور و مرور خاطراتی است که این عزیزان در امور سینمایی حوزه هنری رقم زدند. وی افزود: اگر امروز سینمای استان کرمانشاه به این رتبه در کشور رسیده است نتیجه زحمات و تلاش های شبانه روزی این عزیزان است. در ادامه برخی از کارکنان قدیمی سینمای استان به بیان خاطرات خود پرداختند. در این مراسم از آقایان محمود الماسی ؛ عباس فرحی؛ علی مظفری ، احسان رمضانی ؛ مراد نظری ؛ کرم خالوندی؛ مجید سامعی مغز ؛ مجید اخوی ؛ سعدالله بیابانی ؛ حسن نجفی ؛ شهرام میرقوامی ؛ محمد اصغری؛ جهاندار اسدی ؛ شمس الله ویسی ؛ اسد رنجبر ؛ محمدعلی مرادی ؛ گل محمد خالوندی ؛ حشمت لطفی ؛ سیروس سنگین ؛ اصغر صفایی ؛ ابراهیم عزیززاده ؛ ولی صابری ؛ مرتضی پرتوی ؛ علیرضا ملکشاهی ؛ اردشیر کاکایی ؛ حسین حیدری ؛ سیاوش حسن زاده ؛ حسام جلیلیان پور ؛ هادی سروری و خانم ها شیرین جلاوندی و مرضیه دوکانه به پاس زحمات در سینماهای استان کرمانشاه تجلیل به عمل آمد.