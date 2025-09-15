رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: مسافر تاکسی اینترنتی در سانحه رانندگی به علت نبستن کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب شد و جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سرهنگ تقی خانی گفت: این حادثه که در ساعت ۱۵:۲۰ امروز در کیلومتر ۳ باند جنوبی آزادراه قزوین-کرج رخ داد، منجر به انحراف خودروی سمند تاکسی اینترنتی به شانه خاکی و برخورد با خاکریز دهانه پل شد. این برخورد شدید، به دلیل عدم استفاده مسافر خانم از کمربند ایمنی، منجر به پرتاب شدن وی از خودرو و مرگ دلخراش او گردید.

رئیس پلیس راه استان اظهار داشت: بستن کمربند ایمنی، یک قانون و یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ جان تمامی سرنشینان خودرو است.

وی از رانندگان و مسافران، به ویژه استفاده‌کنندگان از تاکسی‌های اینترنتی و حمل و نقل عمومی، خواست تا با جدیت تمام نسبت به بستن کمربند ایمنی در تمامی مسیر‌ها اهتمام ورزند.

رئیس پلیس راه استان همچنین توصیه کرد: مسافران، علاوه بر رعایت این اصل مهم، بر مقررات رانندگی توسط رانندگان نیز نظارت دقیق داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ یا به شرکت تاکسی اینترنتی مربوطه گزارش دهند تا از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود. ”