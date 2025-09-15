علی‌اصغر حمیدفر دبیر شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار صداوسیما گفت: در دومین دوره پاسداشت زبان و ادب فارسی ، از چند تن از همکاران شایسته در معاونت‌های مختلف صداو سیما که در حوزه صیانت و گسترش زبان فارسی عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند، تقدیر خواهد شد.

وی افزود: انتخاب برگزیدگان بر اساس معیار‌های دقیق و شاخص‌های مشخص ارزیابی صورت گرفته است و نه بر اساس جایگاه سازمانی؛ از این رو تلاش شده است تا عدالت در انتخاب‌ها رعایت شود. با وجود شایستگی بسیاری از همکاران، به دلیل محدودیت‌ها تنها سه تا چهار نفر به‌عنوان برگزیده برتر معرفی خواهند شد.

حمیدفر با اشاره به حضور استادان و صاحب‌نظران در این همایش اظهار کرد: برنامه به‌صورت علمی طراحی شده است و افزون بر سخنان برگزیدگان، استادان برجسته درون و بیرون از سازمان نیز سخنرانی خواهند داشت.با توجه به مشارکت معاونت‌های سیاسی، سیما، رادیو و مراکز استانی، انتظار می‌رود بازتابی ملی در راستای حفظ زبان فارسی داشته باشیم.