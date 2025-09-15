پخش زنده
ماموران انتظامی شهرستان نیریز موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه خودروی سمند، ۲۸۸ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان فارس گفت: ماموران پلیس نیریز هنگام گشتزنی به یک دستگاه سواری سمند مشکوک شدند.
سردار عزیزالله ملکی افزود: راننده خودرو به دستور ایست پلیس توجه نکرد و پس از طی مسافتی اقدام به فرار کرد، اما در نهایت خودرو را در منطقه کوهستانی رها و متواری شد.
فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: در بازرسی از این خودرو ۲۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.
سردار ملکی تاکید کرد: تلاش برای شناسایی و دستگیری متهم متواری همچنان ادامه دارد.