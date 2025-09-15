هند برای مقابله با تعرفه‌های آمریکایی به سوادشی نوین یا اقتصاد مقاومتی به سبک هندی روی آورده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی از سوی دولت آمریکا بر کالا‌های هندی، جرقه‌ای تازه برای بازتعریف «سوادشی» در هند زده است؛ مفهومی تاریخی که ریشه در مبارزات مهاتما گاندی دارد و امروز در قالبی نوین، بار دیگر به صحنه بازگشته است.

نخست وزیر در چند هفته اخیر بدون نام بردن از آمریکا مدام از سوادشی می‌گوید.

برخی چهره‌های ملی مانند بابا رامدِو ـ یوگی و چهره ملی‌گرای پرنفوذ با صراحت خواستار تحریم کامل محصولات آمریکایی، چون پپسی، کوکاکولا، مک‌دونالد و KFC شده اندو میلیون‌ها هوادار خود را به «خودکفایی اقتصادی» و خرید تولیدات بومی فراخوانده است. سخنان رامدِو بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها یافت و بسیاری آن را ادامه سنت سوادشی گاندی دانستند.

همزمان، انجمن هتل‌داران تامیل‌نادو فروش نوشیدنی‌های آمریکایی را متوقف کرده و این اقدام را پاسخی به «سلطه‌جویی اقتصادی واشنگتن» عنوان کرده است.

تحلیلگران این روند را تلاشی برای تلفیق اقتصاد مقاومتی و سیاست ملی‌گرایانه هند ارزیابی می‌کنند؛ رویکردی که پیام روشنی به آمریکا مخابره کرده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولیدات داخلی شود.