با هدف شناسایی محرومان و خیران و شکل دادن بانک اطلاعاتی هیئت امنای مسکن محرومان در ماکو تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اولین جلسه هیئت امنا مسکن محرومین حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) با حضور حجت‌الاسلام هاشمی امام جمعه ماکو، سرپرست فرمانداری و مسئولین امر در فرمانداری ماکو با هدف ایجاد انگیزه مشارکت بیشتر خیرین محلی و تقویت جایگاه هیات امنا مسکن محرومین شهرستان تشکیل شد.

شناسایی محرومین، شناسایی خیرین و شکل دادن بانک اطلاعاتی خیرین شهرستان از مهمترین محور‌های این جلسه بود.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ماکو آذربایجان غربی جزو اعضا اصلی در این جلسه حضور داشت.