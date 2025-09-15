پخش زنده
امروز: -
همایش «عشق پیامبر اعظم» در اسلامآباد، پیامی روشن از اتحاد امت اسلامی برای مقابله با صهیونیسم جهانی بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در ادامه برنامههای هفته وحدت در پاکستان، به همت شورای همبستگی ملی پاکستان و به میزبانی مجلس وحدت مسلمین، همایش بزرگ «عشق پیامبر اعظم» برگزار شد.
در این اجتماع باشکوه، رهبران مذهبی و سیاسی از مذاهب مختلف و شخصیتهای برجسته و تعداد زیادی از مردم از اقشار مختلف حضور داشتند.
سخنرانان در این همایش تأکید کردند که امت اسلامی باید از تفرقه و اختلافات فرقهای عبور کرده و با اتحاد و یکصدایی در برابر صهیونیسم جهانی و استکبار بایستد.
در این همایش، سیاستهای ضداسلامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حملات تجاوزکارانه به کشورهای اسلامی به شدت محکوم شد و از رهبران جهان اسلام خواسته شد با اتخاذ راهبرد مشترک، بهطور عملی از ملتهای مظلوم حمایت کنند.
سخنرانان این همایش تصریح کردند که حاکمیت قرآن و سنت، پاسداری از حرمت پیامبر اکرم (ص) و وحدت امت پیام اصلی امروز است که میتواند مسلمانان را از پراکندگی و ضعف نجات دهد.
همایش «عشق پیامبر اعظم» در اسلامآباد، پیامی روشن از اتحاد امت اسلامی برای مقابله با صهیونیسم جهانی بود.