پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی زرقان گفت: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از یک انبار در محدوده شهرک صنعتی، ۱۵ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی افزود: مأموران پلیس با دریافت گزارشی مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت و پس از کنترل نامحسوس محل، با هماهنگی قضایی وارد انبار شدند و در بازرسی، علاوه بر کشف سوخت، ۲ دستگاه وانت نیسان که در حال تخلیه بودند نیز توقیف شد.
وی ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.