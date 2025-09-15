به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فریبرز مردانی افزود: مأموران پلیس با دریافت گزارشی مبنی بر دپوی مقادیر زیادی سوخت و پس از کنترل نامحسوس محل، با هماهنگی قضایی وارد انبار شدند و در بازرسی، علاوه بر کشف سوخت، ۲ دستگاه وانت نیسان که در حال تخلیه بودند نیز توقیف شد.

وی ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.