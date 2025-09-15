به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید عباس میراحمدی گفت: زمان خرید و حمل میوه و خرما برای سیب درختی و خرما از ۲۰ شهریور تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، پرتقال تامسون از ۱۵ آذر تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ و پرتقال والنسیا جنوب تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شده است.

وی افزود: همزمان با ایام پایانی سال، با خرید به موقع میوه و رطب، تنظیم بازار شب عید استان تامین و در سردخانه‌ها برای عرضه در شب عید و ایام نوروز ذخیره می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در شب امسال ۱۳۰ تن سیب درختی، ۲۰۰ تن پرتقال تامسون و ۳ تن رطب برای تنظیم بازار استان تامین شد.