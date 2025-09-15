\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0622\u0628\u0641\u0627 \u063a\u0631\u0628 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062d\u0641\u0631\u060c \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632 \u0648 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u06f1\u06f0 \u062d\u0644\u0642\u0647 \u0686\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0633 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\u00a0\n\n\u00a0