به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قرعه کشی فصل جدید مسابقات لیگ دو فوتبال کشور عصر امروز در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور مسئولان سازمان لیگ فوتبال ایران و نمایندگان حاضر در این دوره از رقابت‌ها برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها ۲۸ تیم حضور دارند که در دو گروه ۱۴ تیمی تقسیم شدند. در پایان این رقابت‌ها سه تیم به لیگ دسته اول صعود می‌کنند و شش تیم نیز به دسته پایین‌تر سقوط می‌کنند.

گروه یک: شهید قندی یزد، شهرداری آستارا، شاهین تهران، فولاد هرمزگان، شهرداری ماهشهر، برق شیراز، سپیدرود رشت، کیا تهران، پترو پالایش شازند، فولاد نوین اهواز، پاد یاب خلخال، ملوان بوشهر، رخش تبریز، استقلال سیستان و بلوچستان

گروه دوم: شهر راز شیراز، نفت مسجدسلیمان، شاهین بندر عامری، ستارگان آبی پوش زیدون، چوکا تالش، شهرداری بندر عباس، آرکا البرز، ایرانجوان بوشهر، اسپاد الوند، پاس همدان، سپاهان نوین اصفهان، ستارگان سرخ آسیا، شایان دیزل فارس، آسمان گلستان.

فصل جدید لیگ دو فوتبال کشور از هفتم مهرماه آغاز خواهد شد.