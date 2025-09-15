یک استاد دانشگاه گفت: توسعه هوش مصنوعی فارسی می‌تواند علاوه بر تقویت زبان، بازتاب‌دهنده فرهنگ و تمدن ایرانی باشد.

عطاالله ابطحی، رسانه‌نگار و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای جامعه ایران گفت: همان‌طور که می‌دانید هوش‌مصنوعی اولیه بر پایه اطلاعات انگلیسی شکل گرفته و در اختیار افراد است. از آنجا که عمده این داده‌ها به زبان انگلیسی است پس ساختار منطقی این فناوری نیز بر اساس زبان انگلیسی شکل گرفته است.

وی افزود: اگر ما بتوانیم زبان فارسی را با همه ظرفیت‌های لفظی، معنوی، نحوی و زبان‌شناسی وارد عرصه هوش مصنوعی کنیم، دو اتفاق مهم خواهد افتاد؛ نخست اینکه هوش مصنوعی فارسی تقویت می‌شود و دوم محصولی خواهیم داشت که فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در آن منعکس خواهد شد.

ابطحی تأکید کرد: پس زمانی که ما سوالی را از یک هوش مصنوعی مبتنی بر زبان فارسی مطرح کنیم، پاسخی دریافت خواهیم کرد که ریشه در چند هزار سال فرهنگ، ادب و میراث تمدنی فارسی خواهد داشت.