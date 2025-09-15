به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت ۳۰۰ واحد گلخانه‌ای در استان بر توسعه گلخانه‌های مبتنی بر دانش فنی روز و استفاده از پنل‌های خورشیدی تأکید کرد.

محمدرضا اصغری، در جلسه کمیته استانی هماهنگی اجرای نظام صدور پروانه‌های واحد‌های گلخانه‌ای و قارچ خوراکی آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم استفاده از پنل‌های خورشیدی در گلخانه‌ها افزود: هم اکنون ۳۰۰ واحد گلخانه‌ای به وسعت ۸۱.۲ هکتار در ۱۸ شهرستان استان فعال است که ارومیه با ۱۴۸ گلخانه بیشترین واحد را دارد.

اصغری، با تأکید بر اهمیت بررسی جوانب فنی ساخت و ساز گلخانه‌ها، خواستار بررسی و اجرای روش‌های جدید مبتنی بر دانش فنی روز در قالب یک کمیته تخصصی شد و پیشنهاد کرد در صورت نیاز، از تجارب گلخانه‌داران و استان‌های پیشرو در این زمینه به صورت بازدید تیمی از این واحد‌ها برای توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای استفاده شود.

وی، با اشاره به وجود ناترازی‌های انرژی، استفاده ازپنل‌های خورشیدی را درگلخانه‌ها ضروری دانست و خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار بخش گلخانه‌های استان شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، همچنین بر لزوم افزایش دانش و آگاهی در بین گلخانه‌داران ازطریق اطلاع‌رسانی درست و ترویج انجام کشت محصولات کشاورزی در محیط‌های گلخانه‌ای به روش هیدروپونیک با توجه به بحران منابع آبی و افزایش بهره‌وری تولید تأکید کرد.

اصغری گفت: با توجه به مزایای فراوان گلخانه‌ها ازجمله تولید محصولات با کیفیت‌تر، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و امکان تولید محصولات خارج از فصل، توسعه این بخش در اولویت برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

اعضای کمیته در ادامه به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد ابطال پروانه‌های گلخانه‌های بدون اعتبار پرداختند که در نتیجه آن، پروانه تأسیس ۷۳ نفر از متقاضیان به دلیل رعایت نکردن قوانین و ضوابط و عدم اجرای طرح گلخانه ابطال شد.