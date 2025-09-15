پخش زنده
امروز: -
همزمان با برگزاری هشتمین جشنواره رویداد «طلای بنفش ارومیه» پخش مستقیم این رویداد کشاورزی - فرهنگی از شبکه استانی و شبکههای سراسری آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آذربایجان غربی از جملههای استانهای زرخیز در حوزه کشاورزی است و با داشتن آبوخاک مناسب از سرآمدان تولید سیبدرختی، گیلاس، توت، انگور و دیگر میوههای خوشآبورنگ است. دراینبین تولیدات استان در میوه انگور مثالزدنی و طبق آمار در این استان سالانه ۲۴۰ هزار تن انواع انگور تولید میشود.
این جشنواره همه ساله و باهدف معرفی ظرفیتهای باغات انگور استان، تقویت فرهنگ و آیینهای سنتی بومی، نشاط اجتماعی و معرفی فرآوردههای محصولات انگور از جمله دوشاب، کشمش و رونق گردشگری برگزار میشود.
جشنواره رویداد طلای بنفش ارومیه که بهصورت زنده از شبکه استانی و شبکههای سراسری پوشش داده میشود، همراه با برنامههای فرهنگی و ادبی پیگیری شده و لحظات خوشی را برای هم استانیها رقم میزند.
این رویداد فرهنگی، کشاورزی و گردشگری در مجتمع تفریحی چی چست ارومیه از ۲۱ تا ۳۱ شهریور میزبان کشاورزان، هنرمندان و گردشگران از سراسر کشور است. علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۸ تا ۲۳ از این جشنواره بازدید کنند.
این رویداد کشاورزی- فرهنگی همه روزه و همزمان با برگزاری آن، ساعت ۱۸ به مدت ۴۵ دقیقه از شبکه استانی پخش زنده دارد.