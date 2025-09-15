پخش زنده
امروز: -
کار اجرای طرح سرداب صحن باب القبله حرم حضرت عباس (ع) پس از ایام اربعین حسینی، بار دیگر از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از پایان مراسم اربعین حسینی، کادر مهندسی آستان مقدس حضرت عباس (ع) ، کار بر روی طرح سرداب صحن بزرگ باب القبله را از سر گرفتند.
این کار بخشی از یک طرح توسعه ای با هدف تقویت زیرساختها و گسترش فضاهای خدماتی برای پذیرایی تعداد بیشتری از زائران حرم مطهر حسینی و حرم حضرت عباس (ع)، است.
این طرح توسعه ای شامل؛ حفر کانال سرداب و چکش کاری ستونهای اصلی است که برای پشتیبانی از دیوارهای سرداب استفاده میشود. عمق این ستونها حدود ۲۰ متر است که پایداری سازهای آن را افزایش میدهد.
مساحت کل سرداب ۳۰ هزار متر مربع و در دو طبقه است که گنجایش آن بیش از ۱۲۰ هزار زائر است و به کاهش ازدحام در ایام حضور میلیونها زائر در حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع)، کمک میکند.
این طرح تحت نظارت بخش مهندسی آستان مقدس حضرت عباس (ع) در حال انجام است و برای اطمینان از تداوم حضور زائران در آستانهای مقدس و عدم اختلال در تردد زائران، اجرای آن به سه مرحله تقسیم شده است.
این طرح به عنوان بخشی از تلاشها برای توسعه خدمات و فراهم کردن محیطی مناسب و امن برای زائران، با ایجاد زیرساختهای مدرن برای رفع نیازهای مختلف آنها، اجرا میشود.