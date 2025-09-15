نخستین کارگروه زن و رسانه در اداره کل زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی در نشستی با نمایندگان بانوان رسانه‌های استان گفت: روایت گری عدالت محور، بازتاب دستاورد‌های زنان و گسترش امید در جامعه سه هدف اصلی از تشکیل این کارگروه است.

فاطمه حامد افزود: دیدگاه زنان فعال در خراسان رضوی؛ آن است که دستاوردها، توانمندی‌ها یا دغدغه‌های آنان به خوبی معرفی نشده است.

مدیر کل زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی ادامه داد: باور اداره کل امور زنان و خانواده بر آن بود که با تشکیل کارگروه زن و رسانه بتواند هم از طریق رسانه انعکاس دهنده توانمندی‌ها و مطالبات و دغدغه‌های بانوان باشد و هم به مشکلات رسانه بپردازد.

حامد گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواسته می شود تا از طریق اتصال به این کارگروه، ارتباط خود را با رسانه‌ها بیشتر کنند.