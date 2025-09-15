پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از دستگیری یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظتشده گدار توسط یگان حفاظت پاسگاه شهید هاشمی (قرهقصاب) خبر داد.
اکبر قائمی اظهار داشت: در جریان گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت در منطقه حفاظتشده گدار، یک نفر شکارچی متخلف شناسایی. دستگیر شد.
وی افزود: از این متخلف یک قبضه اسلحه شکاری دولول کشف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
قائمی در از شهروندان فرهنگدوست و حامی محیط زیست نقده خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.