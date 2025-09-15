سرمربی سپاهان: نمی‌دانم به چه دلیلی ویزای دروازه‌بان ما، تا امروز صادر نشده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مُحرم نویدکیا، ظهر امور ز در نشست خبری پیش از بازی تیمش با الحسین اردن، در هتل «رجنسی» اَمان (پایتخت این کشور) افزود: ویزای این بازیکن، تازه امروز صادر و اعلام شد و این در حالیست که دروازه‌بان ما نیمه‌شب به اردن می‌رسد و این موضوع برای بازیکنان کلیدی مثل دروازه‌بان بسیار منفی است و «ای‌اف‌سی» باید برای چنین مسائلی برنامه‌ریزی جدی داشته باشد.

وی با اشاره به دیدن چند بازی حریف اردنی تیمش گفت: الحسین تیمی فوق‌العاده خوب با مربی و بازیکنان باکیفیت است.

نویدکیا افزود: به کیفیت بازیکنانم ایمان دارم و مطمئنم که روزبه‌روز هم بهتر می‌شویم با این حال باید منطقی بازی کنیم تا بتوانیم سه امتیاز دیدار فردا را کسب کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال سپاهان همگفت: بازیکنان سپاهان با انگیزه و تمرکز بالا آماده بازی فردا هستند، حریف تیم باکیفیتی است و برای آنها احترام زیادی قائلیم.

احسان حاج‌صفی ابراز امیدواری کرد که تیمش بتواند با یک نتیجه خوب هواداران را خوشحال کند و افزود: امیدوارم فردا با نمایش یک بازی خوب و کسب سه امتیاز، شروع موفقی در آسیا داشته باشیم.

دیدار تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان ایران و الحسین اردن در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۱:۴۵ روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور (به وقت ایران) در ورزشگاه بین‌المللی امان اردن برگزار خواهد شد.