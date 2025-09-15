پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: کنارگذر شرق اصفهان به یکی از کانونهای اصلی قاچاق کالا تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سیدمحمد موسویان ظهر دامروز در سومین نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام پروندههای قاچاق کالا و ارز در سال جاری گفت: بخشی از قاچاق کالا در استان توسط خودروهای شوتی انجام میشود، بدین منظور باید به طور مستمر مبادی ورودی شهر توسط نیروهای انتظامی و پلیس اقتصادی کنترل و مورد رصد قرارگیرد.
وی در ادامه با انتقاد از نبود طراحی هندسی مناسب در آزاد راه شرق اصفهان افزود: هیچ گونه نظارت و کنترلی در خصوص تردد خودروهای شوتی در مسیر این آزاد راه وجود ندارد و این عامل باعث شده که این محور از محورهای اصلی تردد خودروهای شوتی باشد، باید با فوریت این مسیر، توسط دستگاههای متولی و اجرایی اصلاح هندسی انجام شود.
داستان عمومی و انقلاب اسلامی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها از تولید ملی حفاظت میکند بلکه به ایجاد شبکه رقابتی سالم برای تولیدکنندگان داخلی بوده و از آسیب به اقتصاد پیشگیری میکند و میبایست اقدامات قضائی، انتظامی و همچنین هماهنگی دستگاههای متولی در این زمینه با جدیت ادامه پیدا کند.