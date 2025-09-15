به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرهاد شاکرمی گفت: با توجه به وقوع یک فقره تیراندازی به سمت اماکن خصوصی در این شهرستان، دستگیری عامل تیراندازی به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان با اقدامات خاص پلیسی صورت گرفته، عامل تیراندازی را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامشیر با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات تکمیلی و مواجهه با مستندات ارایه شده به بزه انتسابی اعتراف کرد، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.