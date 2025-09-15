پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همدان گفت: انتخابات به تعبیری مهمترین امر در عرصه سیاست داخلی کشور و از مهمترین جلوههای مردمسالاری دینی در نظام اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان همدان افزود: چهار محور اساسی سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و همه مجریان و ناظران باید این اصول را سرلوحه کار خود قرار دهند.
او با تأکید بر اینکه مشارکت سیاسی امری چند وجهی است، تصریح کرد: افزایش مشارکت مردم نیازمند بسترسازی قانونی، ایجاد فضای امید و نشاط و فراهم کردن زمینه حضور سلایق مختلف در چارچوب قانون است.
معاون سیاسی استاندار همدان گفت: همه دستاندرکاران و عوامل اجرایی انتخابات به عنوان مجری قانون باید در برگزاری انتخابات بیطرفی کامل خود را حفظ کنند.
حمزه امرایی افزود: وظیفه اصلی مجریان، اجرای دقیق قانون و صیانت از آرای مردم است و هدف ما برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور ، قانونمند و امن خواهد بود.
او تصریح کرد: نشستهای تخصصی امنیتی در استان همدان برگزار خواهد شد و همه دستگاههای اجرایی موظفاند در تأمین تجهیزات، نیروی انسانی و زیرساختهای برگزاری انتخابات همکاری کنند.
در این جلسه همچنین رؤسای کمیتههای ستاد انتخابات استان همدان گزارشی از وضعیت و حیطه مأموریتی کمیته مربوطه ارائه کردند.