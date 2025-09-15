پخش زنده
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان از آمادهسازی ۹۰۰ دستگاه اتوبوس برای سرویسدهی به دانشآموزان در آستانه سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ داوود بحیرایی گفت: با هماهنگیهای انجامشده با آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای مرتبط، ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در وضعیت آمادهباش قرار گرفته و از ابتدای مهر سال جاری خدماترسانی منظم و ایمن به دانشآموزان در سطح شهر انجام خواهد شد.
وی گفت: در ماههای اخیر عملیات بازسازی و سرویسهای فنی گسترده روی اتوبوسها انجام شده تا کیفیت و ایمنی جابهجایی ارتقا یابد، همچنین مشکل ۲۰ دستگاه اتوبوس دودزا برطرف شده و این ناوگان پس از رفع ایرادات فنی و زیستمحیطی، مجدداً به چرخه خدمت بازگشتهاند.
بحیرایی تأکید کرد: موضوع ایمنی و سلامت شهروندان به ویژه دانشآموزان در اولویت قرار دارد و برای این منظور آموزشهای لازم به رانندگان ارائه شده و ناوگان نیز پیش از آغاز سال تحصیلی مورد بازدید فنی و معاینه کامل قرار گرفته است،